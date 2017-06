Andere artikelen







Kreta, TOP eiland



Uitzicht vanaf balkon



Een week KRETA, volop genieten van de prachtige omgeving, leuke en gezellige steden en plaatsjes en in een comfortabel resort. Na lange tijd toch weer terug. Nu West Kreta. De kloven laten we voor wat ze zijn. De vakantie is passend voor onze mogelijkheden. Je moet genieten en niet afzien. De reis was uitstekend verzorgd van parkeren in Aalsmeer tot het weer afhalen op Schiphol bij terugkomst. Cor en Don verdienen een pluim!

Rimondi Grand Resort is te vinden in Stavromenos. Niet direct aan het strand, maar de shuttle rijdt met hoge frequentie heen en weer. Op het resort is voldoende te doen. Daarom van de shuttle geen gebruik gemaakt. Je moet je wel kunnen vermaken en niet iedere dag in winkeltjes willen snuffelen. Die zijn er niet in de directe omgeving van het resort. De suite heeft een woonkamer, slaapkamer, badkamer en twee balkons. Er is dus keuze om wel of niet in de zon te zitten. Gelukkig hebben we gekozen voor de verdieping. Het uitzicht is hier prachtig. Op de begane grond kan dat nog wel eens tegen vallen. Drie zwembaden, een prima restaurant met buiten en binnen en gevarieerd goed eten. Vriendelijk personeel. Tenminste de meesten. De excrusie die we maken is goed verzogd en ook de autohuur is via Cor en Don vertrouwd te regelen. Auto wordt gebracht en gehaald. Kortom we hebben genoten. Later meer over de trips die we maakten.



Eiland vlak voor Kreta





Huisjes op het resort





Flora en fauna









Geplaatst op 08 juni 2017

